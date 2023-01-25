«Столото» банкротит распространителя государственных лотерей в Краснодарском крае

Арбитражный суд Краснодарского края ввел наблюдение (процедура банкротства) в отношении ООО «ЛотоМаркет.Ру» (одного из крупнейших распространителей государственных лотерей в Краснодарском крае). Временным управляющим утвержден Загит Камаев. Судебное решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Как указано в материалах дела, заявление о признании компании «ЛотоМаркет.Ру» банкротом осенью прошлого года направило АО ТК «Центр» (бренд «Столото»). Размер требований кредитора составил 5,9 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «ЛотоМаркет.Ру» зарегистрировано в Краснодаре в 2017 году. Бенефициаром указан Владимир Назаренко. Последняя финансовая отчетность датирована 2019 годом, тогда выручка общества составила 5,3 млн руб., чистая прибыль — 4 тыс. руб.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, в 2021 году «ЛотоМаркет.Ру» проиграл спор «Столото» о взыскании задолженности по перечислению выручки и суммы выигрышей по невозвращенным оплаченным выигрышным лотерейным билетам.

Наталья Решетняк

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