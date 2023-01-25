Грузия опровергла факт переговоров с Россией по запуску морского сообщения Сочи — Батуми

Грузия не проводила переговоры с Россией о запуске морского сообщения из Сочи. Об этом говорится в заявлении Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

«В СМИ начала появляться информация о запуске морского сообщения между Грузией и Российской Федерацией. Заявляем, что у Грузии нет морского сообщения с Россией»,— говорится в заявлении.

Ранее АО «Морпорт Сочи» заявил, что летом планирует запустить пассажирские перевозки в Абхазию и Грузию. Гендиректор компании Юрий Владимиров уточнил, что в Грузию перевозки, предварительно, будут осуществляться в Батуми.

Татьяна Ручкина

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