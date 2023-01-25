Столтенберг назвал риск применения ядерного оружия небольшим

В ядерной войне не может быть победителей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Так он прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что проигрыш ядерной державы может привести к ядерной войне. Генсек НАТО тем не менее считает, что сейчас риск применения ядерного оружия небольшой.

По мнению господина Столтенберга, ядерная риторика России совершенно безответственна и опасна. «Риск применения ядерного оружия невелик... Но Россия должна знать, что в ядерной войне невозможно победить и поэтому она не должна вестись»,— заявил он в интервью Welt (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО уточнил, что альянс пристально наблюдает за Россией и пока не видит изменений в том, что касается ядерных сил. «В противном случае мы бы, разумеется, отреагировали»,— отметил Йенс Столтенберг.

В Госдепе также называли опасной риторику господина Медведева о риске ядерной войны. Кремль считает, что слова Дмитрия Медведева не противоречат ядерной доктрине РФ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер