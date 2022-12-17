Сергей Кириенко и Вячеслав Гладков обсудили в Белгородской области помощь региону из федерального центра

16 декабря в Белгородскую область прибыла федеральная комиссия во главе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, в которую вошли помощник президента Максим Орешкин, первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин и замминистра строительства Александр Ломакин. Они объехали приграничные населенные пункты, которые подвергаются обстрелам, и обсудили с губернатором Вячеславом Гладковым возможную помощь региону со стороны федерального центра, рассказал в своем telegram-канале глава региона.

«Проехали несколько населенных пунктов, в первую очередь были там, где сейчас напряженнее всего,— село Муром Шебекинского округа. Заехали в Шебекино, посмотрели на разрушенные торговые центры. Рассказал о тех трагедиях, которые произошли: погибли люди во время этих обстрелов, разрушено большое количество коммерческой недвижимости, а значит, пострадали и рабочие места. Заехали к нашим парням, которые приняли решение стать добровольцами в отрядах самообороны или теробороны. Посмотрели, как идет боевое сплачивание, как с ними работают профессиональные инструкторы. Боевая подготовка, отработка наступлений в обороне, работа с квадрокоптерами, оказание первой помощи и много-много других направлений»,— сообщил губернатор.

В ходе совещания делегация обсудила с местными властями помощь федерального центра в восстановлении разрушенных украинскими силовиками белгородских школ и детских садов, жилых домов, учреждений здравоохранения, дорог, домов культуры; компенсации ущерба аграриям и бизнесу; строительство больницы скорой медицинской помощи; помощь в организации летнего отдыха детей из приграничья, а также реализацию инвестпроектов. «Сейчас очень многое будет зависеть от того, как мы отработаем эти вопросы в каждом конкретном министерстве»,— пояснил господин Гладков.

Какие населенные пункты Белгородской области обстреливают украинские силовики — в специальном проекте.

Владимир Зоркий