Бюджет Белгородской области на 2023 год принят во втором чтении с дефицитом в 18 млрд рублей

Депутаты Белгородской облдумы во втором чтении приняли бюджет региона на 2023 год с дефицитом в 18 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Доходы в 2023 году составят 120,6 млрд руб. Это на 4,8 млрд больше, чем в принятом в первом чтении проекте бюджета. Увеличение произошло за счет дополнительных межбюджетных трансфертов. Расходы в финальном варианте выросли почти на 6 млрд — до 138,6 млрд. Дефицит таким образом увеличился с 16,9 до 18 млрд.

По словам спикера облдумы Юрия Клепикова, в 2023 году предстоит работать «в условиях жестких внешних вызовов и рисков». При этом принятый бюджет позволит сохранить стабильность в регионе. «Средства следует расходовать максимально эффективно. С одной стороны, необходимо поддерживать белгородцев, прежде всего из наиболее уязвимых категорий граждан, с другой стороны, — сохранять поступательное развитие региона», — добавил господин Клепиков.

О том, как в макрорегионе сокращают областные бюджеты, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экономькласс».

Александр Прытков

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