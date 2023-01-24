Первый воронежский чиновник публично назвал спецоперацию «войной»

Глава Новоусманского района Воронежской области, бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Маслов стал первым в регионе чиновником, публично высказавшимся о спецоперации на территории Украины как о «войне». Он сделал это, комментируя в своем telegram-канале вручение ордена Мужества матери погибшего солдата Максима Комарова.

«Идет война. Некоторые из наших сограждан до сих пор отрицают ее, не пускают войну в свой дом, подобно страусу прячут голову в песок. Это позиция слабых»,— заявил господин Маслов

«Сегодня, передавая орден маме нашего героически погибшего земляка, мы видим, как война приходит в наш дом. И каждый из нас должен стараться сделать максимум для победы, благодаря которой мемориале (где высечено имя погибшего.— «Ъ-Черноземье» ) не появится новых имен»,— продолжил глава района.

О смерти Максима Комарова власти ранее не сообщали. Как передал господин Маслов он погиб летом 2022 года: «Со слов сослуживцев, при роковом обстреле Максиму удалось спасти жизнь другого солдата». В новоусманском поселке Шуберском имя погибшего внесли на одну из плит мемориала павшим на фронтах Великой отечественной войны, в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Сергей Калашников

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