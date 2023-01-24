Космических управленцев запустили на посадку

Химкинский городской суд Московской области вынес приговор, признав бывшего президента РКК «Энергия», советника гендиректора Объединенной авиационной корпорации Владимира Солнцева виновным в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, а Владимира Колмыкова — действующего руководителя АО «НПО имени Лавочкина», ранее работавшего в РКК,— в злоупотреблении. В результате Солнцеву был назначен шестилетний срок, а Колмыкову предстоит провести в колонии общего режима три года. С них в пользу «Энергии» также взыскали 662 млн руб. в качестве погашения ущерба.

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Судья Елена Ефремова, рассматривавшая громкое уголовное дело с конца 2021 года (часть заседаний из-за содержащихся в материалах секретных сведений проходила в закрытом для публики режиме), огласила только резолютивную часть приговора. Своим решением она признала Владимира Сонцева и Владимира Колмыкова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), приговорив к шести и трем годам общего режима соответственно. В счет возмещения материального ущерба, нанесенного НПО «Энергомаш», с осужденных было взыскано 662 млн руб. Обоим также запрещено занимать руководящие должности в органах государственной власти и коммерческих организациях с госучастием в течение двух лет после отбытия наказания. Находившихся в ходе судебного процесса под подписками о невыезде Солнцева и Колмыкова взяли под стражу в зале суда.

Уголовное дело о злоупотреблениях РКК «Энергия» было выделено СКР в 2020 году из другого резонансного расследования — о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при поставках электронно-компонентной базы для модуля МКС.

Как следует из материалов расследования, в марте 2015 года Владимир Колмыков, будучи исполнительным директором химкинского «Энергомаша» под давлением Владимира Солнцева, пролоббировавшего его назначение на должность, подписал изменения к лицензионному соглашению №23 с ООО «РД АМРОСС, ЛЛС», которое было заключено в конце сентября 2002 года в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas. Следствие, а затем и суд пришли к выводу, что это было сделано на невыгодных для России в целом и НПО в частности условиях. Согласно допсоглашению, ООО передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей, производимых в НПО, для производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования РД-180 в США.

Как выяснилось в ходе расследования, изменения, которые внес в лицензионное соглашение и подписал Владимир Колмыков, не предусматривали получения Россией денег за передачу американской стороне всех прав на РД-180 с 27 сентября 2022 по 31 декабря 2030 года.

Потерпевшая сторона в лице РКК и эксперты пришли к выводу, что соглашение должно быть заключено только на возмездной основе. Следствие же полагает, что Владимир Солнцев добился изменений лишь потому, что впоследствии возглавил «РД АМРОСС, ЛЛС».

Для подсудимых Солнцева и Колмыкова в ходе прений сторон гособвинение запрашивало семь с половиной и пять лет заключения соответственно. Судья сократила наказание, поскольку оба положительно характеризуются, имеют заслуги перед родиной и ряд заболеваний. Прокуратура, по данным «Ъ», изучит приговор, а впоследствии, если не согласится с ним, может подать апелляционное представление. Защита осужденных уже объявила о том, что обжалует судебное решение. В ходе прений адвокаты настаивали на полном оправдании фигурантов расследования.

При этом Владимиру Солнцеву вскоре предстоит еще один суд — по делу о мошенничестве, за которое ему грозит до десяти лет. По данным следствия, в результате заключенного на 1,5 млрд руб. контракта между РКК «Энергия» и компанией «Циклон» поставки для МКС были сорваны, а ущерб составил 143 млн руб.

Владимир Колмыков возглавил НПО имени Лавочкина, входящее в структуру Роскосмоса, в 2018 году. Ранее он руководил предприятием «Красмаш», которое выпускает баллистические ракеты «Синева» и «Сармат». Предшественник Колмыкова в НПО Сергей Лемешевский был задержан, а в прошлом году приговорен к семи с половиной годам колонии за махинации на 330 млн руб. при заключении договоров на оказание юридических услуг предприятию.

Юрий Сенаторов