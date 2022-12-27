В Росздравнадзоре зафиксировали подорожание жизненно важных препаратов в России на 1,8%

В России в 2022 году медицинские препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, с начала года подорожали на 1,8%, считают в Росздравнадзоре. В службе данный показатель назвали признаком «стабильности ситуации».

«Роздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в аптечных и медицинских организациях. Перечень ЖНВЛП включает 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи»,— поясняется на сайте ведомства. Подробного отчета о динамике стоимости медикаментов служба не представила.

В конце ноября Росздравнадзор вынес 26 московским аптекам предостережение из-за завышения цен на препарат от диабета «Оземпик» — он включен в перечень ЖНВЛП. По данным службы, лекарственное средство, цена которого не должна превышать 7,7 тыс. руб. (с учетом НДС), в некоторых аптеках продавался за 24 тыс. руб. (+211,5% подорожания).

О ситуации на фармацевтическом рынке — в материале «Ъ» «В состоятельности средней тяжести».

Андрей Сапожников