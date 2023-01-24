Главные новости к утру 24 января

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков. Компания может отправить 29 Leopard 2A4 к апрелю–маю 2023 года, 22 танка той же — до конца 2023-го — начала 2024 года. Кроме того, концерн может «сделать доступными еще 88 машин Leopard 1». О дискуссии по танкам

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов назвал новыми угрозами для России планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО и «использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны». Комментируя военную операцию на Украине, он сказал, что современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки. По информации СМИ, в отставку подал замглавы офиса главы государства Кирилл Тимошенко, могут уйти связанные с ним главы нескольких украинских военно-гражданских администраций. Кроме того, заявление об увольнении написал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании.

Украина ввела санкции против племянника патриарха Кирилла Михаила Гундяева. Всего в новый список попали 22 человека, 21 из них — представители Российской православной церкви.

Актер Станислав Садальский госпитализирован в Москве.

Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтруд отменить требование обеспечить пилотов и бортпроводников противопожарной спецодеждой, которое вступает в силу 1 сентября, узнал «Ъ». В авиакомпаниях считают обязательства невыполнимыми и противоречащими стандартам ИКАО, а спецодежду сравнивают с непригодными для полетов костюмами пожарных. О просьбе

Российские и сирийские военные восстановили разрушенный при боевых действиях аэродром Джейрах на севере Сирии. На нем организовано совместное базирование авиации воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии.

Российский посол в США Анатолий Антонов и новый глава американского диппредставительства в РФ Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне.

В Калифорнии снова произошло массовое убийство, погибли семь человек. Два дня назад были убиты 11 человек. Президент США Джо Байден на этом фоне призвал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил подумать над созданием единых валют БРИКС и МЕРКОСУР.

О предстоящих 24 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».