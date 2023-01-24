В Калифорнии снова произошло массовое убийство, погибли семь человек

В городе Халф-Мун Бэй (штат США, Калифорния) семь человек были убиты при стрельбе на грибной ферме и в автотранспортной компании. Это второе массовое убийство в Калифорнии за два дня. Президент США Джо Байден на этом фоне призвал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.

Подозреваемый в стрельбе в городе Халф-Мун Бэй был задержан — это 67-летний Жао Чан Ли. Жертвами преступника стали китайские сельхозработники, передает NBC.

Это преступление схоже с массовым убийством, которое произошло 22 января в городе Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года. Изначально сообщалось, что жертвами стали 10 человек, еще 10 получили ранения. 23 января умер еще один из пострадавших. Подозреваемый был найден погибшим. По предварительным данным, 72-летний Ху Кан Тран совершил суицид.

Кроме того, 23 января в штате Айова произошла стрельба в одной из школ города Ху Кан Тран. Убиты два школьника, один сотрудник учебного заведения находится в тяжелом состоянии.

На фоне нескольких трагедий господин Байден обратился к Конгрессу. «10 лет действия закона о запрете штурмового оружия число случаев массовой стрельбы сократилось. После того как в 2004 году республиканцы отменили этот закон и разрешили продавать оружие, количество случаев массовой стрельбы утроилось»,— говорится в его заявлении на сайте Белого дома.

Об оружейном лобби в США — в материале «Ъ» «Американская империя зла».

Леонид Уварчев