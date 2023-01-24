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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 24 января

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, обсудит развитие внутреннего туризма.

В Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пройдет заседание по рассмотрению поручений Владимира Путина. На заседании в том числе будет утверждена рабочая группа по вопросам специальной военной операции.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Госдуме пройдет заседание межфракционной рабочей группы по сохранению и развитию реки Волги.

Совет директоров «Газпрома» проведет заседание.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом в разгар ведущейся сейчас дискуссии о поставках танков на Украину.

В Берлине пройдут переговоры президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Словакии Зузаны Чапутовой.

В Находе (Чехия) состоится встреча президента Чехии Милоша Земана и президента Польши Анджея Дуды.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси посетит Индию с государственным визитом.

В Молдавии начнутся военные учения на всех полигонах страны.

В Тюмени состоится судебное заседание по делу бывшего заместителя председателя правления Сибирского Банка реконструкции и развития Инессы Брандербург, обвиняемой в участии в хищении 561 миллиона рублей.

Кузьминский суд Москвы рассмотрит дело мужчины, который подбивал девочек-подростков к опасным трюкам на большой высоте ради собственных эротических переживаний.

В Московском городском суде состоится беседа по иску певца Филиппа Киркорова об ошибке при расчете налога на его квартиру в центре Москвы.

В центральном офисе партии «Яблоко» в Москве пройдет ежегодный благотворительный аукцион в поддержку политических заключенных.

В Судане пройдет 40-я Международная выставка (International Fair of Khartoum).

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