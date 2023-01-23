Режим вошел в привычку

По итогам 2022 года в Челябинской области число граждан, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, выросло в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Всего было зарегистрировано более 130 тыс. человек. За год самозанятыми стали более 55,5 тыс. жителей региона. Рекрутинговые сервисы отмечают рост спроса на таких профессионалов со стороны работодателей. Эксперты объясняют увеличение числа самозанятых удобными условиями для ведения бизнеса и эффектом низкой базы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год самозанятыми стали более 55,5 тыс. южноуральцев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ За год самозанятыми стали более 55,5 тыс. южноуральцев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На конец декабря 2022 года число жителей Челябинской области, зарегистрированных в качестве самозанятых, составило 130 023 человека. Это почти на 75% больше по сравнению с концом декабря 2021 года. За год самозанятыми стали 55,5 тыс. южноуральцев. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной налоговой службы России.

Большинство самозанятых на Южном Урале — 124,9 тыс. человек — физические лица. Более 5 тыс.— индивидуальные предприниматели. По данным Контрольно-счетной палаты региона, ежемесячно в качестве самозанятых в 2022 году регистрировались более 4 тыс. человек, но пик пришелся на ноябрь и декабрь, когда их число выросло на 6,6 тыс. и 5,2 тыс. соответственно.

В первом полугодии 2022 года самозанятые перечислили в бюджет Челябинской области более 150 млн руб. В сентябре губернатор Алексей Текслер на форуме «Бизнес Урала — 2022» говорил, что по итогам года сборы приблизятся к 300 млн руб. В 2021 году сумма поступившего налога на профессиональный доход составила 192,3 млн руб.

По данным ФНС на 31 декабря 2022 года, в целом по РФ число самозанятых достигло 6,56 млн человек, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Чаще всего они регистрируются в сферах оказания ремонтных услуг, автоперевозок, IT, красоты и информационных услуг.

По данным HeadHunter, предоставленным «Ъ-Южный Урал», в 2022 году в Челябинской области было открыто 1,7 тыс. вакансий, в описании которых говорится, что они подходят для самозанятых. Это на 63% больше, чем в 2021 году. «Этот формат становится все более привычным и для работодателей, и для соискателей — все стороны прекрасно понимают выгоды от самозанятости и не опасаются такого варианта сотрудничества. Во-вторых, активно развиваются сервисы, которые помогают сторонам взаимодействовать в максимально комфортном режиме. В-третьих, такое сотрудничество позволяет бизнесу быть более гибким, что в нынешних нестабильных условиях очень важно. А также помогает решить вопрос нехватки кадров в периоды пиковой либо сезонной загрузки»,— комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. По ее данным, чаще всего сотрудников-самозанятых ищут компании из сфер «услуги для бизнеса» (20%), «IT, интернет» (18%), «перевозки, логистика, ВЭД» (12%).

Налоговый режим для самозанятых действует в Челябинской области с начала 2020 года. Предприниматели обязаны отчислять налоги на доходы по двум ставкам: 4% для тех, кто работает с физическими лицами, 6% — с юридическими. Пользоваться этим режимом можно при условии, что ежегодный доход не превышает 2,4 млн руб.

Вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев отмечает, что значительный рост числа самозанятых в Челябинской области во многом связан с эффектом низкой базы. «Все-таки это пока новая форма работы для малого бизнеса, поэтому мы до сих пор наблюдаем эффект низкой базы. Люди поняли, насколько это удобный формат, и активно регистрируются. Этот формат очень сервисный: самозанятому не нужно напрягаться с учетом, есть понятная экономика, сколько он должен отдать налогов, удобно регистрироваться и вести деятельность. Думаю, что рост продолжится, но уже не такими темпами»,— отметил господин Артемьев.

Сопредседатель регионального отделения «Деловой России» Николай Малетин также считает, что этот режим наиболее комфортен для получения микробизнесом легального статуса. При этом он не исключил, что число самозанятых могло вырасти за счет ИП, которые предпочли отказаться от налоговых деклараций и других сложностей.

Юлия Гарипова