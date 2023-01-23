Пригожин предложил сажать в тюрьмы на 50 лет за «гламуризацию армии»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в России необходимо ввести уголовное наказание за «гламуризацию армии». По его словам, за подобное преступление стоит установить наказание до 50 лет лишения свободы. Таким образом он прокомментировал слова члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева о том, что сбривание бород для солдат — «элементарное требование воинской дисциплины».

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии»,— сказал Евгений Пригожин в ответ на запрос издания «Глас народа». Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Господин Пригожин также снова поддержал Рамзана Кадырова в обсуждении ношении бород военными. «И, пользуясь случаем, Рамзан Ахматович, обращаюсь с просьбой, отрастите бороду в два раза больше, за себя и за меня»,— добавил он.

17 января некоторые Telegram-каналы сообщили о предъявляемых к военнослужащим требованиям отказаться от использования мобильных телефонов и сбривать бороды. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сказал, что бритье для солдат — «элементарное требование воинской дисциплины».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал требование сбривать бороды провокацией против мусульман. По его словам, по мусульманским обычаям бороды носят 99,9% военных из Чечни. Его поддержал Евгений Пригожин. Позже господин Соболев пояснил, что он выступает против неопрятности военных, а не ношения ими бород.

Что происходит на 334-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко