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Коммерсантъ FM
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Госдума запретила использовать иностранные мессенджеры для предоставления банковских слуг

Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает передавать личные данные в иностранных мессенджерах при предоставлении государственных и банковских услуг или выполнении государственного задания. Поправки вносятся к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации».

Законом запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о денежных переводах. Запрет распространяется и на компании с государственным участием, а также финансовые организации.

Сюда же входят информация о переводах денежных средств при безналичных расчетах и сведения, необходимые для осуществления платежей, и (или) сведения о счетах и вкладах россиян в банках.

Список запрещенных иностранных мессенджеров должен будет составить Роскомнадзор. Если закон одобрят Совет Федерации и президент, он вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Дарья Эрозбек

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