Детский омбудсмен: около 288 тыс. детей-сирот в России ждут жилья

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что на сегодняшний день в очереди на получение квартир в России состоят около 288 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По ее словам, в 2022 году в ее аппарат поступило на 14% меньше обращений по жилищным правам, чем в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Мутко и Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Виталий Мутко и Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Но зато выросло количество обращений, связанных с имущественными правами детей-сирот, с 9% до 14%. Здесь мы говорим про очередность, здесь мы говорим про плохое качество жилья, которое было выдано, про территориальную недоступность для этого человека, то есть живет в другом городе, а ему выдали в деревне, где он раньше учился и родился»,— сказала госпожа Львова-Белова по итогам церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко (цитата по «Интерфакс»).

Согласно данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, в январе 2022 года в список на получение жилья входило 298 тыс. детей-сирот. 18 февраля 2022 года заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что 213 тыс. из них уже достигли совершеннолетия. В 2021 году в очереди стояло 288 тыс. человек, в 2020-м — 283 тыс. человек.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение жилья при достижении совершеннолетия. В декабре 2022 года правительство разработало проект о предоставлении выплат на покупку жилья для тех сирот, которые не получили его до 23 лет. В законопроекте пояснялось, что в большинстве регионов детей-сирот не могут обеспечить квартирой в срок, в связи с чем они покупают жилье самостоятельно.

Почему очередь из сирот на жилье почти не сокращается в последние годы — в материале «Ъ».

Лусине Баласян