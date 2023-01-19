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Коммерсантъ FM
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Риски выросли частями

Граждане вошли во вкус покупок в рассрочку

В то время как потребительское кредитование в 2022 году с трудом восстановилось до показателей 2021 года, рассрочка показала десятикратный рост. Столь высокие темпы обусловлены в первую очередь низкой базой, рынок только формируется. Популярность продукта связана с тем, что он не является банковским, для оформления не требуется даже паспорт. Однако рынком, в том числе аспектом взыскания долгов, уже активно интересуется регулятор.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общий объем покупок, совершенных с помощью BNPL-сервиса (Buy now, pay later, «покупай сейчас, плати потом») «Долями» (принадлежит группе «Тинькофф») с момента запуска в апреле 2021 года превысил 10 млрд руб. С января по декабрь 2022 года ежемесячный объем покупок, оплаченных по частям через сервис банка, вырос более чем в десять раз, рассказали “Ъ” в финансовой организации. Общий оборот BNPL в 2022 году в России другие собеседники “Ъ” на рынке оценивают до нескольких десятков миллиардов рублей, также говоря о росте на порядок по сравнению с 2021 годом. Еще в августе эксперты считали, что в целом по итогам 2022 года масштабы рассрочки в РФ не превысят 8 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 августа 2022 года).

BNPL — сервис, дающий возможность разделить оплату покупки на равные части, при этом не оплачивая проценты, как в традиционном кредите. В России BNPL-сервис предлагают крупные банки — «Тинькофф» («Долями»), Сбербанк («Плати частями»), Альфа-банк («Подели»), а также маркетплейсы — «Яндекс» («Сплит»), ЦФТ (PayStep), Ozon.

«Динамика BNPL отличается от тенденций в стагнирующем потребкредитовании»,— подчеркивает собеседник на финансовом рынке (см. “Ъ” от 11 января). «Все явления по росту и снижению показателей здесь обусловлены тем, что на рынок выходили новые игроки и происходила отладка технологий»,— полагают в Сбербанке. В Ozon, «Яндексе», ЦФТ и FlexiPay от комментариев отказались.

По сути, сервис рассрочки заменяет собой POS-кредитование, но с учетом реалий онлайн-ритейла, отмечает руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. Для сравнения: в Казахстане на BNPL приходится 20% потребкредитования, добавляют в «Технологии доверия» (ранее PwC в России). По разным оценкам, к 2025 году мировой рынок рассрочки достигнет $350–400 млрд, а к 2030 году может превысить $2–4 трлн, говорит основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

С учетом того что сервис выступает аналогом банковского кредитования, в ЦБ уже считают необходимым регулирование BNPL-продуктов. Там говорят о планах сблизить законодательство о потребкредитовании и законодательство, регулирующее услуги рассрочки. В частности, ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования. Регулятор считает, что у покупателя должна быть возможность в течение «периода охлаждения» отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара.

Регулирование позволило бы обеспечить адекватное взвешивание таких кредитов по риску, а также установить единые стандарты работы с ними, отмечают эксперты. «Отсутствие регулирования может привести к относительно большой информационной асимметрии, когда информация о свойствах кредитного продукта не будет раскрываться в соответствии с требованиями, применяемыми к стандартным потребительским кредитам»,— поясняет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

«Отсутствие регламентации рынка означает крайне значительное усмотрение участников рынка BNPL по определению условий работы с клиентами, в том числе по определению штрафов и иных последствий просрочки со стороны клиента»,— предостерегает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. При этом, по его словам, так как деятельность не является банковской, нет затрат на формирование резервов, «провайдеры вполне могут позволить себе не взыскивать долг принудительно, а просто прекращать работу с конкретным покупателем и, возможно, продать право требования с очень высоким дисконтом».

Полина Трифонова

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