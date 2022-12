Регулирование в рассрочку

Защитники прав потребителей направили в ЦБ инициативы по регулированию рассрочки на маркетплейсах, призванные дополнить предложения самого регулятора. Эксперты отмечают, что введение норм поможет защитить права клиентов, но приведет к снижению доступности товаров на площадках и в целом «выглядит недоработанным».

“Ъ” ознакомился с предложениями по регулированию отношений потребителей и маркетплейсов в вопросе предоставления рассрочки (But Now Pay Later, BNPL), которые Конфедерация обществ потребителей (КонфОП) в конце прошлой недели направила в ЦБ. В частности, речь идет о том, чтобы установить требования к обязательной проверке платежеспособности потребителей перед предоставлением рассрочки на покупку товаров. Также в КонфОП считают необходимым ввести эффективные механизмы разрешения споров на маркетплейсах. Сейчас эти вопросы не урегулированы.

Банк России неоднократно поднимал вопрос отсутствия регулирования на рынке BNPL, поскольку, хотя сама по себе рассрочка — финансовым продукт, предоставляющие ее игроки, как правило, неподконтрольны ЦБ. Для своих поднадзорных регулятор выпустил рекомендации о необходимости придерживаться закона «О потребительском кредите (займе)», впрочем, финансисты быстро обошли наставления ЦБ путем создания дочерних организации. О своих идеях по регулированию BNPL Банк России рассказывал на совещании 17 ноября. Он хотел бы регулировать рассрочку так же, как и кредиты, ограничить ее максимальную стоимость и размер штрафов за пропуск платежа, а также настаивал на «полной прозрачности продукта».

BNPL активно растет. Так, по данным Grand View Research, в мире его объем составляет около $5 млрд. При этом темпы его роста в 2022–2030 годах оцениваются в 26%. В России, по оценкам FlexiPay, объем рынка по итогам 2022 года достигнет 8 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 августа).

Эксперты признают, что регулирование поможет клиентам, но также и отразится на доступности товаров. «Инициатива КонфОП в первую очередь ориентирована на защиту интересов потребителей,— отмечает управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт.— Требования к проверке финансовой надежности покупателей может увеличить временной промежуток в оформлении такой услуги, что в теории может снизить желание покупателей покупать в рассрочку».

При этом главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян подчеркивает, что для финансовых организаций маркетплейсы — один из каналов продаж услуг. В этом сегменте сейчас занято значительное число малого и среднего бизнеса, а ограничения могут привести к излишней волатильности и сократить число финансовых продуктов, что «не поддержит и банковскую отрасль», добавляют в Wildberries. В Ozon и «Яндексе» отказались от комментариев.

Также эксперты сомневаются, что ЦБ стоит регулировать не поднадзорный ему сегмент. «Как вариант, следует выделять маркетплейсы как самостоятельный институт торговых отношений, требующий дополнительного надзора, в этом случае для них можно будет устанавливать дополнительные правила, стимулирующие деятельность в пользу интересов покупателей»,— полагает господин Иккерт. По словам управляющего директора НКР Станислава Волкова, если рассрочка предоставляется маркетплейсом, риск несет сама площадка, «поэтому с этой точки зрения регулирования аналогичное банковскому в среднесрочной перспективе здесь не нужно». Однако, уточняет он, в случае большого количества невозвратов площадки будут вынуждены закладывать эти риски в комиссию на товар, что вызовет рост цен.

В то же время директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников считает, что инициативы ЦБ в части выравнивания требований к кредиторам, которые предоставляют услуги розничным клиентам, «необходимы рынку для здоровой конкуренции».

Юлия Пославская, Максим Буйлов