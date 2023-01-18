Астана наводит порядок

Будущее многих эмигрировавших в Казахстан россиян стало более туманным. Астана готовится ввести ограничение на время пребывания нерезидентов на территории страны. Оно составит не больше 90 дней в полугодие. Если раньше по истечении этого периода человек мог выехать за пределы республики, затем снова въехать обратно, и срок обнулялся, то с 27 января такое послабление действовать не будет. Почему Астана решила пересмотреть свое отношение к мигрантам из России? И как теперь быть десяткам тысяч соотечественников, которые успели обжиться в Казахстане? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Казахстан стал точкой притяжения россиян осенью 2022 года после того, как Москва объявила о начале мобилизации. По состоянию на конец декабря в республике осели 146 тыс. граждан России, и лишь четверть из них озаботилась оформлением разрешения на временное проживание. То есть подавляющее большинство находились в стране в статусе туристов, продолжая дистанционно работать в том числе в российских компаниях или занимаясь другой коммерческой деятельностью.

Неудивительно, что власти решили навести порядок, говорит эксперт Института инновационной экономики, профессор Казахского национального университета Магбат Спанов: «Во-первых, власти Казахстана хотят лучше контролировать именно тех людей, которые там работают. Наверное, они повысят налогооблагаемую базу и урегулируют вопрос получения разрешения на работу.

Во-вторых, Астана хочет, чтобы контроль над мигрантами был более жестким. Но в целом с негативным отношением к россиянам в обществе я, честно говоря, не сталкивался. Все относятся спокойно, особенно, когда релоканты соблюдают наше законодательство».

Некоторые к такому развитию событий были готовы: в последние месяцы десятки отечественных компаний открыли офисы в Казахстане и перевезли туда часть тех, кто не желал больше находиться в России. Одному из собеседников “Ъ FM”, в недавнем прошлом москвичу Арнольду повезло оказаться работником одной такой организации.

Сейчас, по словам Арнольда, он находится в процессе получения разрешения на временное проживание на год: «В день мобилизации нас собрал руководитель и сказал, что есть возможность релоцироваться в Казахстан. Нам подготовили конфлюенс, что для этого нужно, подробную инструкцию, построенные связи.

Когда на руках есть казахстанский ИНН, банковская карточка с реквизитами счета, на который будет поступать зарплата, договор аренды квартиры, тогда сотрудника оформляют. Получается, что увольнение из российского юрлица и принятие в штат казахстанского происходит в один день».

Но есть среди эмигрантов и те, кто не планировал искать работу в местной компании или локальном офисе российской организации. Некогда житель Санкт-Петербурга Виктор, например, получает образование, а совмещать учебу с работой не собирался.

Теперь, похоже, планы придется пересматривать, говорит собеседник “Ъ FM”: «Сейчас пробуем вариант с получением разрешения на временное проживание. Для этого нужно устроиться на работу. Если в Казахстане это сделать не получится, то попробуем переехать в Армению. В идеальном варианте, конечно, мне надо спокойно учиться, а не работать».

Из альтернатив, которые могут быть привлекательными для тех, кто не готов искать работу выделяется Грузия. Россияне могут свободно находиться там 360 дней в году, а затем сделать визаран — краткосрочное пересечение границы — и остаться в государстве еще на год. Правда, есть также риски и издержки: цены на аренду недвижимости в стране зашкаливают, плюс нередки случаи, когда обладателей красных паспортов без объяснения причин не пускают в Грузию.

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