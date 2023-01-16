МИД РФ заявил о предъявлении странами ЕС невыполнимых визовых требований к россиянам

Некоторые страны Евросоюза, формально не запрещающие въезд российским туристам, предъявляют к ним заведомо невыполнимые требования. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. Эти государства, например, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предоставления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что «крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций».

«Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз»,— сказал господин Иванов ТАСС. Он напомнил, что российским туристам запрещено въезжать в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

С 12 сентября приостановлен упрощенный визовый режим с ЕС. Россиянам увеличили визовый сбор с €35 до €80. Также вырос срок рассмотрения заявлений из России. Несколько стран ЕС прекратили выдавать туристические визы россиянам.

О визовых ограничениях — в материале «Ъ» «Шенгенные мутации».

Леонид Уварчев