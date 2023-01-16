Россияне купили рекордное количество недвижимости в Дубае

За 2022 год в Дубае было зарегистрировано свыше 86 тыс. сделок по покупке жилья, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes. Общая сумма проданной в Дубае за год недвижимости — $56,6 млрд (+80% относительно показателей 2021 года), чаще всего среди нерезидентов ОАЭ ее приобретали россияне.

Аналитики Betterhomes связывают повышенный интерес граждан России к недвижимости в ОАЭ с санкциями и политической неопределенностью. Детали об активности россиян на рынке недвижимости Дубая компания не приводит.

Цены на недвижимость в эмирате за 2022 год выросли в среднем на 11%, интерес к рынку также проявляли граждане Великобритании, Индии, Италии и Франции. Предыдущий рекорд по количеству заключенных в Дубае сделок по недвижимости был зафиксирован в 2009 году — тогда было зарегистрировано 80 тыс. договоров купли-продажи.

Как в декабре узнал «Ъ», российские девелоперские группы «Пионер» и ГК «Самолет» начали искать площадки для реализации проектов в ОАЭ. В Дубае также планируют открыть заведения несколько российских ресторанных холдингов.

О привлекательности Дубая для российского бизнеса — в материале «Ъ» «Девелоперы эмирируют из России».

Андрей Сапожников