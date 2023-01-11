Власти Харькова сообщили об авиаударе по складу пиротехники

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Прилеты, по данным СМИ, фиксируются в Харькове, а также Николаеве и Очакове. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил об авиаударе по складу пиротехники.

«Нанесены удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в состав пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий»,— написал господин Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. На месте работают специалисты службы по чрезвычайным ситуациям. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, всего в городе было два прилета.

10 января Харьков с необъявленным визитом посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Последний раз город обстреливали 29 декабря.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек