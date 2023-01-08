Завершилось объявленное РФ прекращение огня, на Украине произошли взрывы

С 8 января больше не действует режим прекращения огня, объявленный Россией в одностороннем порядке в рамках празднования Рождества. В подконтрольных Киеву Запорожью и Краматорске, а также в Харьковской области произошли взрывы. На востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Россия обязалась соблюдать режим прекращения огня с 12:00 6 января по московскому времени до 00:00 8 января. Президент РФ Владимир Путин предлагал Киеву поступить так же, но президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу. Минобороны РФ накануне, 7 января, сообщало, что продолжало соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы со стороны украинских вооруженных сил. Вместе с тем Киев обвинял Москву в продолжении обстрелов.

Незадолго до полуночи в Запорожье, которое находится под контролем Украины, произошли взрывы. Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в Telegram, что были атакованы военные объекты и объекты инфраструктуры, которые используются для ведения боевых действий. Городские власти Запорожья, назначенные Киевом, подтвердили удары по окраинам населенного пункта.

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях. Власти Харьковской области сообщили о взрывах. По информации украинских СМИ, взрывы также произошли в Краматорске (Россия признает ДНР в границах Донецкой области, в которой находится Краматорск).

Леонид Уварчев