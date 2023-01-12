Главные новости за 12 января. Кубань, Крым, Адыгея

Главное из прямой линии губернатора

В Краснодарском крае на поддержку участников спецоперации и их семей направили около 1,5 млрд руб.

Жители четырех подъездов, разрушенных в результате падения самолета Су-34 в Ейске, должны получить новые квартиры к 1 ноября 2023 года.

Западный обход Краснодара расширят до четырех полос, по центру автодороги пройдет трамвайная линия.

Решение проблем дорожных пробок в Краснодаре возможно только путем дорогостоящего строительства развязок эстакадного типа, для которого придется изымать в том числе и жилье горожан.

1 июня 2024 года на улице Петра Метальникова в Краснодаре начнут строить новую поликлинику.

Новости регионов

В 2022 году в Краснодарском крае почти 14 тыс. человек стали банкротами. По этому показателю регион занимает первое место в России.

За 2022 год в Краснодарский край прибыли около 100 тыс. жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Жителя Крыма осудили на 17 лет за участие в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

В Краснодаре разыскивают мужчину, который якобы перерезал горло домашней кошке во время видеозвонка с бывшей супругой и детьми.

В Краснодаре с 24 января проезд в некоторых городских маршрутках подорожает до 40 руб.

В Сочи жительница Подмосковья разбилась насмерть, выпав из окна гостиницы Pullman.

Круизный лайнер Astoria Grande начнет курсировать из Сочи в Египет в 2023 году. Туры в Александрию назначены на апрель и ноябрь текущего года. Время в пути займет две недели.

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