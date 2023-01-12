Западный обход Краснодара расширят до четырех полос и оборудуют трамвайной линией

Западный обход Краснодара расширят до четырех полос, по центру автодороги пройдет трамвайная линия. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в ответ на обращение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в ходе прямой линии.

Автодорогу расширят на участке от микрорайона «Южане» до «Баскет Холла». На 2023 год запланировано проектирование предстоящих работ, непосредственно к реализации проекта планируют приступить в 2024 году.

Общественные слушания по организации трамвайной линии в западной части Краснодара начнутся в январе. Пути пройдут от Западного депо вдоль улицы Круговой, по улице Красных Партизан до Западного обхода. Завершение строительства линии запланировано на конец 2024 года. Концессионное соглашение о реализации проекта заключено с ООО «Синара-ГТР Краснодар». Компания построит в общей сложности 35,6 км трамвайных путей в Краснодаре. Соглашение включает закупку 100 новых трамваев и создание необходимой инфраструктуры. Стоимость проекта составляет 28,4 млрд руб.

Анастасия Донскова

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