На Кубань в 2022 году приехали 100 тысяч жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

В Краснодарский край в 2022 году прибыли около 100 тыс. жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В настоящее время в 55 здравницах края размещены 13,5 тыс. жителей Херсонской области. В пунктах временного размещения организована работа специалистов, помогающих гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, восстановить документы и трудоустроиться.

«Я обращаюсь ко всем жителям новых регионов. Вы такие же, как мы: на таких же условиях и правах. Мы готовы поддерживать вас. Мы готовы вас принимать в Краснодарском крае и вместе развивать регион»,— отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Материальную помощь на первоначальные нужды в размере 100 тыс. руб. уже получили более 12 тыс. человек. В крае продолжают выдавать жилищные сертификаты прибывшим из Херсона. На эти цели предусмотрены средства в размере 14,7 млрд руб. Сертификаты получили 4,5 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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