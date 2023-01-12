На Кубани на поддержку участников СВО направили около 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае на поддержку участников спецоперации и их семей направили около 1,5 млрд руб. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил во время прямой линии.

Каждому мобилизованному выплатили по 100 тыс. руб. В ближайшее время такие же средства получат и добровольцы. Кроме того, к новогодним праздникам в регионе выплатили по 20 тыс. руб. на каждого ребенка и по 30 тыс. руб. детям участников СВО, учащимся на первом курсе вузов.

«За каждой семьей мобилизованных и добровольцев должен быть закреплен сотрудник районной администрации и помогать решать бытовые вопросы. Хотел бы посмотреть в разрезе муниципалитетов, есть ли вопросы от семей, сталкиваются ли они с проблемами»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Он также ответил на вопрос жительницы Мостовского района Ирины Машуковой о том, будут ли предусмотрены льготы на оплату детского сада детям участников СВО. Губернатор сообщил, что в бюджете заложены средства на эти льготы. Он отметил, что после окончания прямой линии ему предоставят всю информацию о том, когда эти льготы заработают.

Татьяна Ручкина

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