Губернатор рассказал, как можно победить пробки в Краснодаре

Решение проблем дорожных пробок в Краснодаре возможно только путем дорогостоящего строительства развязок эстакадного типа, для которого придется изымать в том числе и жилье горожан. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Это дороги на уровне пятых-шестых этажей домов, чтобы мы могли как-то развязки сделать. Можно менять движение бесконечно, делать одностороннее, делать круговое, но 1,6 млн жителей в Краснодаре, и, что бы мы ни делали, как бы улицы ни расширяли, это не сработает. Мы много решений рассматривали и с федеральными институтами дорожными, но изначально город не был рассчитан на такое количество жильцов и автотранспорта»,— заявил губернатор в ходе прямой линии, которая проходит в эти минуты.

При этом он добавил, что пока край не может позволить себе такого дорогостоящего решения.

«Но даже там, где мы планируем это делать, это изъятие, в том числе и жилья… Поймут ли нас люди, когда мы начнем это делать, переезжать, оставить свои квартиры, чтобы там появилась какая-то развязка?» — добавил глава региона.

Он также уточнил, что в настоящее время власти края пытаются пропорционально рассредоточить проживание людей по территории краснодарской агломерации.

Михаил Волкодав

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