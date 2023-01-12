Жительница Подмосковья выпала из окна отеля Сочи и погибла

В Сочи из окна отеля Pullman выпала жительница Подмосковья. В результате происшествия женщина погибла, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Центральному району Сочи организовал доследственную проверку. По ее окончании будет принято процессуально решение.

Следователи осмотрели место происшествия и последнее место пребывания женщины. Они назначили судебную медэкспертизу и опросили очевидцев. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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