В Краснодаре с 24 января стоимость проезда в некоторых маршрутках увеличат до 40 рублей

В Краснодаре проезд в некоторых городских маршрутках подорожает до 40 руб. с 24 января. В пресс-службе администрации города уточнили, что частный перевозчик уведомил департамент транспорта и дорожного хозяйства о поднятии тарифа.

В частности, речь идет о городском маршруте №67 «Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская». В мэрии отметили, что перевозчик обслуживает маршрут по нерегулируемому тарифу и самостоятельно вносит изменения.

«Утверждает и контролирует тарифы коммерческих перевозчиков Федеральная антимонопольная служба»,— говорится в сообщении.

Президент Союза Транспортников Кубани Иван Петров сообщил «Ъ-Кубань», что сведения о повышении тарифа подали четыре перевозчика. Стоимость проезда увеличится на руб. на семи маршрутах компаний «Мегаполис» (№26, №67, №90, №95, №160А, №166А, №174А), «Русавтопром-Кубаньтранс» (№32,№62), «Кубань» (№11, №34, №75, №106А, №114А, №150А, №163А, №186Б) и ИП Литвиков (№41, №136А, 3146А, №157А, №170А, №176А). На пригородных маршрутах цена проезда повысят в зависимости от протяженности. Остальные частные перевозчики также планируют индексацию цен, но в настоящее время еще не знают на какую сумму. Индексация связана с ростом цен на топливо и увеличением других затрат перевозчиков.

В то же время стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте МУП «КТТУ» повышать не будут.

Анастасия Донскова

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