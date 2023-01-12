Кубань стала лидером по количеству банкротств жителей в 2022 году

В 2022 году в Краснодарском крае количество судебных банкротств составило 13,95 тыс. По этому показателю регион занимает первое место в России, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

С небольшим отрывом второе и третье место по числу жителей-банкротов в 2022 году заняли Московская область и Москва — 13,47 тыс. и 13,43 тыс. соответственно. Четвертую и пятую строчки заняли Башкортостан (11 тыс.) и Свердловская область (10,9 тыс.).

Всего в России количество судебных банкротств за 2022 год увеличилось в 1,5 раза, до 278,1 тыс. граждан (физлиц и ИП), что на 44,2% больше показателей предыдущего года. Количество внесудебных банкротств выросло на 52,6%, до 7,1 тыс. человек. Лидерами по этому показателю стали Челябинская, Оренбургская, Омская, Свердловская области и Санкт-Петербург.

Татьяна Ручкина

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