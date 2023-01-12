Жителя Крыма осудили на 17 лет за участие в террористической организации

Южный окружной военный суд назначил 17 лет колонии строго режима жителю Крыма за участие в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

В ходе заседания было установлено, что Раиф Февзиев с 11 декабря 2015 года организовывал в республике деятельность террористической ячейки «Партия исламского освобождения»*. Мужчина проводил тайные собрания по изучению идеологии организации, пропагандировал участие в деятельности запрещенного объединения, давал указания членам ячейки и планировал совместные действия.

По факту данных преступлений было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (подготовка к насильственному захвату власти и насильственному удержанию власти).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

* — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (араб. — «Партия исламского освобождения») признана террористической организацией решением Верховного суда РФ в 2003 году. Ее деятельность на территории России запрещена.

Анастасия Донскова

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