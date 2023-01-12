В 2024 году в Музыкальном районе Краснодара начнут строить поликлинику

1 июня 2024 года на улице Петра Метальникова в Краснодаре начнут строить новую поликлинику. Такие сроки поставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии.

Жительница Краснодара сообщила, что на многотысячный район, а также Музыкальный и близлежащие поселки приходится всего одна поликлиника №13. Губернатор региона отметил, что в этом году в городе начнут строить девять поликлиник. Однако в это число не входят планы по строительству нового медучреждения на улице Петра Метальникова.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, в генплане предусмотрен участок в 100 соток, который передают минздраву края. Вице-губернатор, отвечающий за вопросы строительства, Сергей Власов сообщил, что строительство планируется начать в декабре 2024 года. Вениамин Кондратьев не согласился с такими сроками и поручил приступить к строительству 1 июня 2024 года.

Глава Краснодара также подчеркнул, что в сентябре 2023 года начнут возведение медучреждения на 750 мест в Московском микрорайоне, который находится вблизи улицы Петра Метальникова.

Татьяна Ручкина

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