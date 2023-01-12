РФ не согласна с Турцией в поддержке мирного плана Зеленского

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для РФ неприемлем поддержанный Турцией план мирного урегулирования на Украине, который представил Владимир Зеленский.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского. Мы не можем с ним согласиться. Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине»,— сказала госпожа Захарова на брифинге МИД РФ (транслировался на YouTube). Она напомнила, что в России уже неоднократно говорили о неприемлемости плана президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании.

10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. План господина Зеленского, представленный в декабре в обращении к странам G7, предполагает десять шагов: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию «окончания войны».

Ранее Foreign Policy сообщал, что Анкара поставляет Киеву улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM). Как сообщили источники газеты, изначально украинские власти просили о поставках кассетных боеприпасов США. Однако они якобы получили отказ. США запрещено экспортировать эти боеприпасы из-за высокого процента брака. По данным источников издания, Турция была единственной страной, от которой Украина могла получить DPICM. В Кремле усомнились в достоверности этой информации.

Подробнее о роли Турции в конфликте России и Украины — в материале «Турция играет на двух полях».

Эрдни Кагалтынов