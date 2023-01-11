Песков усомнился в достоверности информации о поставках Турцией боеприпасов Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудно назвать достоверной информацию о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине. При этом он подчеркнул, что в Кремле «внимательно отслеживают» подобные сообщения.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений»,— сказал господин Песков в ходе брифинга. Вместе с тем он напомнил, что Турция поставляет Украина летательные аппараты Bayraktar, поскольку «имеет свои обязательства» как член НАТО.

«Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы»,— добавил представитель Кремля.

Ранее Foreign Policy сообщал, что Анкара поставляет Киеву улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM). Как сообщили источники газеты, изначально украинские власти просили о поставках кассетных боеприпасов США. Однако они якобы получили отказ. США запрещено экспортировать эти боеприпасы из-за высокого процента брака. По данным источников издания, Турция была единственной страной, от которой Украина могла получить DPICM.

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Лусине Баласян