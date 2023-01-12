Главные новости к утру 12 января

Призывать армию людей до 30 лет могут начать уже весной. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По итогам 2022 года число банкротств снизилось на 12%, банкротами признаны 9 тыс. юрлиц. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Известный британский гитарист Джефф Бек умер из-за бактериального менингита. Ему было 78 лет.

В 2022 году инвестиции в развивающиеся российские IT-компании упали: за год заключили 128 сделок против 291 в 2021 году. Вложения в стартапы рухнули на 57%, до $1,1 млрд. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

У президента США Джо Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов времен работы в администрации экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В ближайшие дни в Якутии ожидаются морозы до –60°C, в Иркутской области — до –58°C, в Красноярском крае — до –55°C. Аномальные холода также придут в Оренбургскую, Пензенскую и Саратовскую области. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Защитники прав потребителей предложили запретить банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного способа оплаты, потому что кредитные организации продолжают навязывать их клиентам. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Действующий гендиректор АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимир Колмыков и бывший глава Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев могут быть приговорены к пяти и семи с половиной годам колонии. Поводом для дела стало соглашение, связанное с поставкой ракетных двигателей в США. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Россия созывает заседание Совета безопасности (СБ) ООН в начале следующей недели, на нем обсудят ситуацию на Украине. Также 20 января пройдет неформальная встреча Совбеза, посвященная обстрелам Донецка в декабре 2022 года. Об этом сообщил заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Сбой в системе уведомлений о воздушных миссиях (NOTAM) США, из-за которого в стране отменили взлеты внутренних рейсов, мог вызвать поврежденный файл, расследование ситуации продолжается. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

«Единая Россия» и администрация президента будут выдвигать военных, добровольцев и волонтеров, работавших в Донбассе, в органы законодательной и исполнительной власти на выборах 2023 года. Аналогичные планы строят в КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — за правду!». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

О предстоящих 11 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».