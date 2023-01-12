Главные анонсы 12 января

В Москве пройдет заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. В заседании примут участие: первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель координационного комитета Сергей Кириенко, гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, а также председатель объединенного экспертного совета конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества Андрей Клепач.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», российского подразделения шведской торговой компании H&M, в начале марта приостановившей все продажи в России, об истребовании имущества из незаконного владения ООО «Парк развлечений», которому принадлежит торгово-развлекательный комплекс «Остров мечты».

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по проверке обоснованности заявления ООО «Юрконсалтгрупп» о банкротстве бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

В Томске состоится судебное заседание по четвертому уголовному делу бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

В Анкаре продолжится международная конференция омбудсменов, в которой принимает участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На Троекуровском кладбище Москвы пройдут похороны писателя, сценариста и драматурга Алексея Слаповского, умершего 8 января на 66-м году жизни.

В США запланирован запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с партией из 51 мини-спутника для орбитальной интернет-сети Starlink.

В Оттаве состоится встреча премьер-министра страны Джастина Трюдо и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В России выйдет в прокат киноверсия мультфильма «Умка», в которую вошли несколько новых эпизодов мультсериала.