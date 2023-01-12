Умер гитарист Джефф Бек

Британский гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал бактериальный менингит. Об этом сообщили представители музыканта в его Twitter.

«От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о смерти Джеффа Бека. Он мирно умер вчера (10 января — "Ъ") после внезапного заражения бактериальным менингитом»,— сказано в сообщении в Twitter господина Бека.

Джефф Бек считается одним из самых влиятельных гитаристов в мире. Он начал выступать в рок-группе рок-группе Yardbirds, которая была создана в 1960-х годах. Среди ее участников также были музыкант Эрик Клэптон и один из основателей Led Zeppelin Джимми Пейдж.

В 1967 году Джефф Бек создал собственную группу Jeff Beck Group. В середине 1970-х он начал сольную карьеру. В июле 2022 года господин Бек вместе с актером Джонни Деппом выпустили альбом «18». За свою карьеру он получил восемь премий Grammy.

О последнем альбоме Джеффа Бека — в материале «Ъ» «Навеки 18-летние».

Олеся Павленко