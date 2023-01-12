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Коммерсантъ FM
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Сбой в системе оповещения пилотов США мог быть вызван поврежденным файлом

Поврежденный файл мог привести к сбою в системе уведомлений о воздушных миссиях (NOTAM), из-за которого на несколько часов были остановлены вылеты внутренних рейсов в США. Об этом сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

«Мы продолжаем тщательную проверку, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных миссиях (NOTAM). Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки»,— сказано в сообщении FAA в Twitter.

По информации источника NBC, поврежденный файл затронул работу основной и резервной версии NOTAM.

Днем 11 января FAA заявило о сбое в NOTAM, которая отвечает за уведомление пилотов об возможной опасности во время полета. По информации NBC, из-за этого в США отменили около 760 рейсов. В Росавиации сообщали «Ъ», что Единая система организации воздушного движения Российской Федерации помогла обслуживать транзитные рейсы в США и Канаду во время сбоя.

Олеся Павленко

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