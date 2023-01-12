Синоптики ожидают морозы около 60 градусов в некоторых регионах России

В ближайшие дни в Якутии ожидаются морозы до –60°C, в Иркутской области — до –58°C, в Красноярском крае — до –55°C. Аномальные холода будут также в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам Гидрометцентра, 13 и 14 января в некоторых районах Якутии температура опустится до –58-63°C. В Красноярском крае с 12 по 14 января ожидаются морозы до –52-55°C. В Оренбургской и Пензенской областях прогнозируются холода от –26°C до –30°C, в Саратовской области — до –22°C.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12-14 января. Температура на 9 градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня»,— сказал Роман Вильфанд ТАСС.

В конце прошлой недели во многих регионах России установились аномальные морозы. В Тольятти зафиксировали –28,5 °С, что ниже абсолютного минимума, установленного в 1974 и 1979 годах. В Гидрометцентре России говорили, что морозы начались из-за антициклона, который скоро сменят «теплые воздушные массы с Атлантики».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ой, мороз дорос».

Олеся Павленко