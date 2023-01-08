Аномальные морозы зафиксированы в Сибири, на Урале и в Приволжье

Аномальные морозы наблюдаются в Оренбургской области, Удмуртии и Башкирии. Там в ближайшие дни синоптики ожидают снижения температуры до –42°C.

По данным The Weather Channel, сейчас (11:55 мск) температура в упомянутых регионах составляет –26...–28°C Научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют резкое похолодание также в Нижегородской и Кировской областях (до –32...–36°C).

«Драматичные события ожидают юг Западной Сибири... там будет резкое похолодание. Уже с 8 на 9 января в Омской области похолодает до –31...–32°C, а затем до –33...–35°C»,— рассказал господин Вильфанд ТАСС. По его информации, очень холодная погода (до –43°C) ожидается и в регионах Урала.

6 января аномальные морозы начались в Москве. В тот день температура воздуха в столице опускалась ниже –20°C. Синоптики предполагают, что московская пятидневка с 6 по 10 января станет самой холодной в XXI веке.

Андрей Сапожников