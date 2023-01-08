В Челябинскую область пришли аномальные морозы

ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждает о сильных морозах в регионе с 8 по 10 января. Температура воздуха может опуститься до –40°C, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Челябинского гидрометцентра, 8–10 января по всей территории области, а 11–12 января — местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Днем 8 января столбик термометра в среднем по региону опустится до –23...–28°C, в горах и низинах — до –33°C.

В национальном парке Таганай минувшей ночью был зафиксирован мороз –43°C. Из-за холода 8 января отменили несколько междугородных автобусных рейсов в Златоуст, Ашу, Нязепетровск, а также в соседние регионы — в Уфу, Казань, Месягутово.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок. На автодорогах организовано дежурное патрулирование силами подрядных организаций. Дорожные службы готовы оказать помощь по доставке транспортного средства до пункта обогрева.

Юлия Гарипова, Челябинск