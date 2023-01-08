В Челябинскую область пришли аномальные морозы

ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждает о сильных морозах в регионе с 8 по 10 января. Температура воздуха может опуститься до –40°C, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Челябинского гидрометцентра, 8–10 января по всей территории области, а 11–12 января — местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Днем 8 января столбик термометра в среднем по региону опустится до –23...–28°C, в горах и низинах — до –33°C.
В национальном парке Таганай минувшей ночью был зафиксирован мороз –43°C. Из-за холода 8 января отменили несколько междугородных автобусных рейсов в Златоуст, Ашу, Нязепетровск, а также в соседние регионы — в Уфу, Казань, Месягутово.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок. На автодорогах организовано дежурное патрулирование силами подрядных организаций. Дорожные службы готовы оказать помощь по доставке транспортного средства до пункта обогрева.