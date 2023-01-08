Школы Удмуртии переходят на дистанционное обучение из-за аномальных холодов

В Удмуртии в период до 11 января ожидаются морозы, при которых среднесуточная температура воздуха опустится минимум на 7° ниже климатической нормы. 8 января в республике похолодало до –35°С, а 9 января ожидается до –36°С. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии со ссылкой на данные гидрометцентра.

Из-за аномальных холодов в Ижевске отменили дневные и вечерние праздничные новогодние мероприятия на открытых площадках.

Администрации районов и городов Удмуртии сообщают о переводе школ и учреждений дополнительного образования на дистанционное обучение 9 января. В Сарапуле и Воткинске такой режим работы продлится до 11 января.

При этом дошкольные учреждения продолжат работу в штатном режиме.

Софья Лямина, Ижевск