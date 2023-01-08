На Ямале из-за сорокоградусных морозов закрыли зимние дороги

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) температура опустилась ниже –40°С, что привело к ограничению транспортного движения и авариям на коммунальной инфраструктуре. Так, из-за сильного мороза в регионе закрыли зимники: Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале, Коротчаево—Красноселькуп и Лабытнанги—Мужи—Азовы-Теги.

В городе Лабытнанги в ряде жилых многоквартирных домов произошло перемерзание труб и отключено теплоснабжение. Управление ЖКХ администрации города Лабытнанги в соцсетях сообщило, что для отогрева домов привлекли сторонние организации. Ситуацию на контроль взял заместитель генерального прокурора в Уральском федеральном округе. Он поручил прокурору региона выяснить причины аварий, дать оценку управляющей компании и коммунальной службе.

Согласно данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 9 января температура опустится до –49°С. Во вторник, 10 января, произойдет незначительное потепление — до –47°С при прояснении в ночное время. В среду, 11 января, Ямал ожидает до –48°С ночью. Морозную погоду будут сопровождать изморозь и местами морозный туман.

Василий Алексеев, Екатеринбург