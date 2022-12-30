Цена газа в Европе упала ниже $800 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов. Цена достигла такого уровня впервые с 16 февраля 2022 года.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась до $791,3 за 1 тыс. куб. м, или €71,7 за МВтч. Снижение стоимости с начала торгов составляло порядка 16%.

27 декабря цена газа в Европе опускалась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля. Цена на газ в Европе снижалась вторую неделю подряд. Ранее сегодня, 30 декабря, газ в Европе дешевел на 11%, вновь опускаясь ниже $850 за 1 тыс. куб. м.

Мария Федотова