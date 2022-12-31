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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:56

В Киеве и в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве, а также на территории Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областей Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-сервиса оповещений. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Telegram сообщил о ракетном обстреле.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. Вчера, 30 декабря, воздушную тревогу объявляли по всей территории страны. Кремль говорил об отсутствии предложений от Киева по новогоднему перемирию.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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