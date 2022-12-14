В Кремле заявили об отсутствии предложений от Украины по новогоднему перемирию

В ходе пресс-колла у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о том, рассматривают ли российские власти новогоднее или рождественское перемирие с Украиной, и примут ли такое предложение, если оно поступит от Киева. Господин Песков сообщил, что никаких предложений по перемирию от украинской стороны не поступало. По его словам, такой темы нет на повестке дня.

В последнее время российские власти неоднократно подтверждали готовность вести переговоры с Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров, если в ее адрес поступит «серьезное предложение». 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал десять условий для возобновления мирных переговоров с Россией. Среди них — вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

4 октября господин Зеленский подписал указ, исключающий ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта.

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