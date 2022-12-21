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Коммерсантъ FM
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Казахстан может отправить пробную партию нефти в Германию в январе

Казахская госкомпания «Казмунайгаз» (КМГ) рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года. Об этом сообщил председатель ее правления Магзум Мирзагалиев после переговоров со статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером.

Стороны провели встречу накануне, 20 декабря, по видеосвязи. Господин Мирзагалиев также встретился в Астане с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии ФРГ Кристианом Гёрке. Обсуждался, в частности, экспорт казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведте. Депутат Бундестага также «выразил заинтересованность в стабильных поставках» по нефтепроводу «Дружба».

Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по этому нефтепроводу, но уточнил, что надо решить «контрактные и технические вопросы». «Согласно поручению президента Республики Казахстан, "Казмунайгаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года»,— добавил Магзум Мирзагалиев, которого цитирует пресс-служба компании.

Вчера, 20 декабря, президент «Транснефти» Николай Токарев сказал, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти. Германия заявила, что не намерена покупать российскую нефть в 2023 году. Выяснилось, что ФРГ подала заявку на прокачку по системе «Транснефти», но импортировать по нефтепроводу «Дружба» собирается не российскую, а казахскую нефть. При этом конкретной договоренности между Германией и Казахстаном пока нет. По оценкам «Ъ», Казахстан способен поставлять в Германию не более 3–7 млн т вместо 19–20 млн, которые ежегодно поставляла Россия.

Подробности — в материале «Ъ» «Германия раскачивает Казахстан».

Лаура Кеффер

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