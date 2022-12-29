Киев, Львов и Одесса попали под ракетный обстрел

Украинские СМИ и официальные лица сообщают о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Николаеве и других городах Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога, власти призвали украинцев проследовать в укрытия.

«Несколько взрывов в столице… В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Запаситесь водой»,— написал в своем Telegram киевский городской голова Виталий Кличко.

Военная администрация Киева сообщает о попадании снарядов в промышленное предприятие и два частных дома.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что по Украине выпустили более 120 ракет. Над большинством регионов страны работает ПВО.

В Харькове на короткое время была полностью остановлена работа метро, в некоторых районах Запорожья пропало водоснабжение. В Львове не ходит общественный транспорт, 90% жителей города остались без света.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак прокомментировал ракетные удары шестью эмодзи. Российское Министерство обороны в это же время опубликовало в Telegram плакат, на котором изображена взлетающая ракета и размещена надпись: «Калибры не закончатся никогда».

С 10 октября Россия возобновила массированные удары по территории Украины. Из-за ударов в стране повреждено около 702 объектов критической инфраструктуры (всего — 35 тыс., по данным замглавы МВД Украины Евгения Енина). 19 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что российской армии хватит ракет на два-три, максимум четыре массированных обстрела.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников