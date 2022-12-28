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Коммерсантъ FM
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Магнус Карлсен обыстрил ситуацию

Он вернул себе звание чемпиона мира по быстрым шахматам

Лидер мировых шахмат Магнус Карлсен вернул себе один из титулов, который потерял в прошлом году. Норвежец стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Алматы, несмотря на то что в заключительный день допустил осечку в партии с россиянином Владиславом Артемьевым.

Магнус Карлсен в четвертый раз в карьере стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам

Магнус Карлсен в четвертый раз в карьере стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам

Фото: Lennart Ootes / FIDE

Магнус Карлсен в четвертый раз в карьере стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам

Фото: Lennart Ootes / FIDE

Соревнование, которое принял Алматы, увенчало особенный в жизни Магнуса Карлсена год. В том смысле особенный, что по ходу его он все время был на виду не столько благодаря тому, что продолжал пополнять свою и так огромную коллекцию разных призов все новыми и новыми, сколько благодаря неожиданным и даже, можно сказать, шокирующим демаршам. Сначала — отказ от участия в следующем чемпионском матче против россиянина Яна Непомнящего, то есть добровольное расставание с одним из самых ценных спортивных титулов, которым Карлсен владел с 2013 года (его разыграют Непомнящий и китаец Дин Лижэнь). Затем — громкий конфликт с Хансом Ниманом: американец превратился в фигуранта расследования Международной шахматной федерации (FIDE) и стал подозреваться в читинге, после того как на него, снявшись с турнира в Сент-Луисе, а позже прервав на старте очную интернет-партию, указал пальцем Карлсен.

Нет ничего странного в том, что все эти поступки прежде спокойного и предпочитавшего не выходить за рамки спорта норвежца спровоцировали разговоры о том, что на четвертом десятке он, видимо, наконец утратил ту безумную жажду побед, что всегда выделяла Магнуса Карлсена среди остальных наряду с неординарным талантом.

На пресс-конференции перед стартом алматинского первенства ему даже пришлось специально подчеркивать: его «голод» никуда не делся, он по-прежнему хочет побеждать всюду. Ну и своим выступлением Карлсен, кажется, подтвердил, что не лукавил.

Этот чемпионат для Магнуса Карлсена был историей про реванш. В рапиде он примерно так же хорош, как в шахматах с классическим контролем. И с тех пор, как FIDE решила в 2012 году проводить официальные первенства по быстрым шахматам и блицу, он добивался и на них успехов чаще других. Третье звание короля рапида Карлсену досталось в 2019 году. В 2020-м защитить его ему не довелось, поскольку очередной турнир сорвала пандемия. А в 2021-м он приехал отстаивать его в Варшаву в прекрасном настроении. Позади только что остался получившийся удивительно легким чемпионский поединок в Дубае против Яна Непомнящего: россиянин казался опасным оппонентом, но уступил с разгромным счетом.

В том тонусе, в котором находился Карлсен, охота за золотой медалью варшавского состязания выглядела приятной прогулкой.

Но с ней не сложилось. На финише возникла поразительная ситуация. Поровну — по 9,5 очка — оказалось у четырех игроков, и их пришлось разводить по матчам за золото и бронзу, исходя из дополнительных показателей. Карлсен попал как раз в «бронзовый», а в «золотом» узбекский тинейджер Нодирбек Абдусатторов сенсационно разделался с Непомнящим. Норвежец тогда чуть ли не впервые показал зубы, открыто назвав регламент «идиотским».

В Алматы борьба тоже была плотной. Более того, Магнус Карлсен не мог чувствовать себя спокойно даже после того, как, разгоняясь, победил в четырех партиях подряд, в том числе в принципиальной против Абдусатторова: преследователи все равно были неподалеку. Но на сей раз все у него срослось как надо, хотя в заключительный, третий день те, кто переживал за норвежца, наверняка здорово понервничали.

Гроссмейстеру Хансу Ниману снова припомнили читерство

Он открыл его выигрышем у очередного наглого юнца, врывающегося в элиту,— немца Винсента Каймера, который успел обрести статус наиболее серьезного конкурента Карлсена в Алматы, но вот после этого оступился в партии с очень интересным российским гроссмейстером Владиславом Артемьевым. Интрига обострилась до предела. Реальными претендентами на золото стали полдюжины игроков, но лучший среди них все-таки устоял. В предпоследнем, 12-м туре Магнус Карлсен разделил балл с американцем Фабиано Каруаной, а в 13-м, финальном, ему повезло с соперником: иранец Пархам Магсудлу далеко не так силен, как доставшиеся Артемьеву и Каймеру, шедшим вровень с норвежцем, Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв, к тому же в отличие от Магсудлу имевшие белый цвет.

В общем, Магнус Карлсен свою партию выиграл, Каймер потерял пол-очка, добыв серебро, а Артемьев — целый балл, позволив Каруане запрыгнуть на третью строчку. А впереди у норвежца еще одна «реваншистская» история.

По традиции за чемпионатом по быстрым шахматам сразу следует чемпионат по блицу. Карлсен год назад в Варшаве на нем, также будучи действующим обладателем звания, и вовсе провалился, выпав из топ-десятки. Золото же досталось Вашье-Лаграву.

В женском первенстве по быстрым шахматам борьба в Алматы была не менее острой, чем в мужском. В ней все решил тай-брейковый поединок, в котором сошлись китаянка Тань Чжунъи и представительница Казахстана Динара Садуакассова. Тань Чжунъи взяла верх.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №243 от 29.12.2022, стр. 8

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