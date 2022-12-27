«Бабушки в течение шести дней лепили 500 кг пельменей»

На последнем в 2022 году заседании Общественной палаты Свердловской области ее члены подвели итоги конкурса «Достояние Среднего Урала», пошутив над тем, что за «Волчанский трамвай» проголосовал весь Волчанск, почитали стихи и послушали предложение священника прославить объекты-победители с помощью тревел-блогеров. Кроме того, общественники обсудили поддержку участников спецоперации РФ на Украине и отправку им 500 кг пельменей, слепленных уральскими бабушками. С подробностями — корреспондент “Ъ-Урал” Катерина Якушева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отец Максим Миняйло предложил для продвижения «Достояния Среднего Урала» использовать тревел-блогеров

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Отец Максим Миняйло предложил для продвижения «Достояния Среднего Урала» использовать тревел-блогеров

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Заседание последнего в 2022 году заседания Общественной палаты Свердловской области прошло в Екатеринбурге в историческом зале Дома Севастьянова с участием губернатора Евгения Куйвашева.

Первым в повестке стоял вопрос подведения итогов конкурса «Достояние Среднего Урала» — соответствующий статус будет присвоен его победителям. Номинантов выдвигали жители региона. «Всего набралось 104 заявки, экспертная группа отобрала 15 объектов, которые вынесли на открытое голосование на портале Госуслуги»,— пояснил председатель региональной Общественной палаты Александр Левин. Кроме реальных объектов, в список попали песня «Уральская рябинушка», уральский рок и уральский характер.

В конкурсе проголосовали более 50 тыс. человек. Наибольшее количество (11 506 голосов) набрал Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова. Второе место заняла Ирбитская ярмарка (10 692 голоса). Третье — трамвай Волчанска, города, названного в книге рекордов России самым маленьким городом страны с трамвайным движением. Как пошутил Евгений Куйвашев, за него проголосовал весь Волчанск (численность его населения, по данным Свердловскстата, 8,5 тыс. жителей, за трамвай свой голос отдали более 9 тыс. человек).

В пятерку победителей также вошли колокольный завод «Пятков и К» (3043 голоса) и Уралвагонзавод (2886). Официально победителям будет присвоен почетный статус 17 января, в День образования Свердловской области. «Им вручат стелы, сделанные из бетона и отлитые вручную, все участники получат сертификаты, а особо отличившиеся — грамоты»,— анонсировал господин Левин.

После этого первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров прочитал стихотворение «Урал» поэтессы Людмилы Татьяничевой. По его словам, символами Урала являются металл, уральский танк и другой транспорт, а также люди. «Уральцы — покорители таежных пространств, созидатели, которые любят свою Родину, работают не покладая рук и преображают мир вокруг себя. Какие бы испытания не приготовила нам очередная эпоха, мы неизбежно победим»,— пообещал господин Бугров.

Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло добавил, что все объекты-победители конкурса нужно популяризировать.

«Госпрограммы настроены на сохранение наследия в виде музейных экспонатов, пока живая культура остается малоизвестна и утрачивается. Нужно запустить коллаборации с уже известными событиями, например, фестивалем “Уральская ночь музыки”, создать интерактивы с презентацией объектов, разработать модули маршрутов, в том числе на смартфоны, и пригласить тревел-блогеров»,— удивил всех отец Максим.

После этого общественники перешли к обсуждению поддержки участников спецоперации РФ на территории Украины. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов доложил, что военные и их семьи получили около 29 тыс. выплат в размере 20 тыс. руб. каждая. Общий размер выплат составил 583 млн руб. Дополнительно, по его словам, из бюджета Свердловской области выделили свыше 460 млн руб. на выплаты военнослужащим или их семьям в случае ранения или гибели.

Председатель Свердловского регионального отделения «Российского Красного Креста» Ирина Левина рассказала о том, как отделение в рамках работы объединенного штаба «Мы вместе» оказывает помощь мобилизованным и вынужденным переселенцам, в частности, в Доме добровольцев круглосуточно принимают вещи первой необходимости для нуждающихся. «Открыта отдельная региональная линия психологической помощи, где отвечают на звонки жен, матерей и отцов, которые волнуются за своих близких, участвующих в СВО»,— добавила госпожа Левина.

Президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко рассказал о том, как уральцы направили в ДНР и ЛНР бронежилеты, маскировочные сети, раскладушки, электрогенераторы, печки буржуйки, спальные мешки, впитывающие пеленки для раненых и другую гуманитарную помощь. Военным передали также 50 тыс. пельменей. «Жители поселка Басьяновский (Верхняя Салда) рассказали нам, что местные бабушки хотят слепить солдатам пельмени, но не знают, как их довести. Мы согласились поддержать инициативу и договорились о выделении транспорта с хладокомбинатом. Бабушки в течение шести дней лепили 500 кг пельменей, а мы отправили их военным»,— с гордостью рассказал господин Павленко.

В завершение заседания члены Общественной палаты поздравили друг друга и жителей региона с Новым годом.

Катерина Якушева